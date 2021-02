"DEFIS, ENJEUX, CHALLENGES", #JeVendslaFrance ! Une visio Zoom pour mieux comprendre les enjeux du produit France en agences

En ce début d’année, les paramètres n’ont pas beaucoup changé. Ils se seraient même dégradés par rapport au printemps dernier.



Il y a donc fort à parier que les fondamentaux du tourisme seront identiques à ceux de l’année dernière et que la France restera, en 2021, la première destination de départ (et d’arrivée) des candidats aux vacances.



Avec une nuance : les professionnels du tourisme disposent d’un tout petit peu de temps pour s’organiser et mettre sérieusement en place une véritable production franco-française.



Mais le temps ne suffira pas : les agences de voyages, depuis très (trop) longtemps absentes de la vente de la France, doivent composer avec les acteurs locaux et régionaux qui, (la nature ayant horreur du vide) ont occupé le terrain.