DITEX-Fête des Voyages soigne le responsable et les agences indépendantes

des tarifs très étudiés pour participer à la Fête

A l’occasion de la 17e édition du DITEX qui se déroulera les 30 et 31 mars prochain, MyEventStory a prolongé l’événement par un salon grand public baptisé la “Fête des Voyages” qui se tiendra, lui, samedi et dimanche 1er et 2 avril. Le voyage responsable est dans l’ADN de votre portail préféré depuis de nombreuses années. Nous sommes à l’initiative des “Palmes du Tourisme Durable” devenu, depuis, les Césars du Voyage Responsable et de la rubrique éponyme. Les organisateurs de MyEvent Story (Groupe TourMaG.com) ont tenu aussi à rendre accessible la vente de voyages au grand public à tous les Distributeurs moyennant un tarif canon !

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 6 Mars 2023

