DITEX : Siam Panoramic présentera sa nouvelle brochure

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Fabrice Zurawski : Notre toute nouvelle brochure pour nos clients individuels sur-mesure, des circuits originaux sur des thèmes variés tels que les voyages de noces, des circuits nature, des circuits hors des sentiers battus.



Nous parlerons également de l’actualité et des inquiétudes face à l’épidémie du Virus Covid-19.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Fabrice Zurawski : Venez nous rencontrer sur le salon afin de mieux nous connaitre et comprendre vos attentes. Nous espérons vous voir nombreux sur ce salon très sympathique et à dimension humaine.