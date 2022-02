DMC Alliance : "La V2 de Ty-Win, va encore changer la donne"🔑

Beaucoup d’échange de bonnes pratiques, de veille et d’informations techniques. Chaque membre peut aussi bénéficier de services mutualisés et de tarifs négociés auprès de partenaires comme avocat du tourisme ou assureurs.Nous organisons des ateliers en visio deux fois par mois sur des sujets préparés à l’avance et une forme de hotline qui fait qu’on peut interroger les adhérents sur des questions ponctuelles. Et puis, l’accent est mis sur la diffusion de nos offres à travers la plateforme B2B grâce à un superbe outil créé par l’un de nos adhérents :Et il faut aussi rappeler le partenariat développé avec de nouvelles filières de distribution comme The Originals, la coopérative hôtelière qui associe ses établissements à des programmes de visites locales, fabriqués par la DMC locale membre de France DMC Alliance.Nous avons commencé avec les programmes pour FIT et, grâce à la nouvelle version de Ty-Win, nous pourrons bientôt proposer nos offres Groupes à tous les hôteliers. Cette nouvelle distribution a très bien marché en 2021 dans plusieurs régions et le concept sera décliné avec d’autres filières dans le courant de l’année. C’est encore un peu tôt pour l’annoncer.Nous avons en moyenne 500 agences connectées qui l’interrogent pour connaître les nouvelles offres packagées de nos adhérents. Il y en a déjà plus d’une centaine et l’appui technologique de la nouvelle version Ty-Win va permettre de les démultiplier aussi bien vers les AGV/TO français qu’étrangers.