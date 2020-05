Déconfinement : le 1er ministre Edouard Philippe, a présenté les étapes pour les semaines à venir (LIVE)

Sur les départements qui se maintiennent en vert nous pourrons envisager une nouvelle étape début juin avec l'ouverture des cafés et restaurants...



Dans d'autres départements, en rouge le déconfinement est possible sans ouverture des collèges et départements et jardins. Dans ces départements, il y a deux situations particulières : Mayotte et l'Île-de-France. Le déconfinement sera reporté à Mayotte.



L'Ile de France sera déconfinée.



En Ile-de-France : les transports en commun sont essentiels mais nous allons imposer des règles très strictes pour éviter qu'ils se transforment en vecteur de la maladie.



La date du 11 mai 2020 est confirmée pour le début du déconfinement. Le déconfiment aura lieu sur l'ensemble du territoire français