Découverte de Saint Céneri le Gérei et des Alpes Mancelles.

Guide conférencière depuis 25 ans en Normandie, j’aime partager mes connaissances de la région et, tout particulièrement attachée au département de l’Orne où je réside, je suis à votre disposition pour vous guider à pied, à cheval, à vélo, dans cette belle région des Alpes Mancelles que je connais bien.

Voici mes offres pour visiter Saint Céneri le Gérei et ses environs :

Rédigé par Dominique Eudier le Jeudi 15 Juillet 2021

Le village de Saint Céneri le Gérei est situé à la limite sud du département de l’Orne, dans les Alpes Mancelles ; le village construit sur un éperon granitique domine un méandre formé par la rivière Sarthe ce qui lui confère un aspect pittoresque et exceptionnel.



De son riche passé millénaire, Saint Céneri le Gérei a su conserver un patrimoine remarquable qui lui a valu de figurer parmi les Plus Beaux Villages de France.



Visite guidée du village à pied La visite guidée de deux heures me permettra d’aborder l’histoire du village depuis ses origines, vous conter miracles et légendes, visiter la chapelle gothique, l’église romane et ses peintures murales et vous transporter jusqu’au 19ème siècle, quand le village a attiré des artistes et surtout des peintres paysagistes ; dont Corot, Boudin, Harpignies et les deux chefs de file de l’école de Saint Céneri, Marie Renard et Paul Saïn ; Ils ont été séduits par ce site remarquable mais aussi par la nature et cette lumière si particulière qui rayonne ici.



La visite peut se prolonger d’une heure par une petite randonnée sur les hauteurs du village pour apprécier le paysage.



Balades insolites à vélo dans les Alpes Mancelles Pourquoi insolites ? Parce qu’inédites !



Les balades culturelles que je vous propose ne se trouvent pas dans les brochures ; je les ai préparées avec ma connaissance des lieux pour vous faire apprécier cette belle région des Alpes Mancelles. Avec moi, vous emprunterez des petites routes de campagne ; plusieurs arrêts seront marqués pour admirer de superbes panoramas, visiter des sites incontournables comme le village de Saint Céneri le Gérei, mais aussi des lieux privés remarquables pour leur intérêt patrimonial, historique, esthétique et faire de belles rencontres.



→ Venir avec son vélo (de préférence électrique)

Locations possibles, me contacter.



Balade culturelle à cheval Depuis le centre équestre du Gasseau, par les chemins de randonnée, jusqu’à Saint Céneri.



Visite guidée à pied du village, arrêt pour partager un verre et retour avec les chevaux par un itinéraire différent.



→ Circuit de 4h

Maximum 8 personnes.



Les informations pratiques 13 kms d’Alençon, sud ouest.

● Venir avec son propre moyen de locomotion.



Restaurants :



• L’Auberge des peintres - Le Bourg

Tel: 02 33 26 49 18



• L’Auberge de la vallée - Le Bourg

Tel: 02 33 28 94 70

Accessible aux personnes à mobilité réduite.



• La Taverne giroise - Le Bourg

Tel: 02 33 32 24 51



Nombreux gîtes et chambres d’hôtes dans la région.

Contacter l’office de Tourisme des Alpes Mancelles

19 Avenue du Dr Riant

72130

Fresnay sur Sarthe

Tel: 02 43 33 28

amisdesaintceneri.com



Contacter le guide

Guide conférencière



Mail :

Tél. : +33 (0)6 82 92 73 81





Site web :

English website :





