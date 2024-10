Découvrez les grandes tendances à venir dans le MICE Une étude en partenariat avec Peclers Paris et Rejolt

Rejolt et Peclers Paris présentent le premier cahier de tendances dédié à l’événementiel d’entreprise. L’objectif : montrer comment quatre grandes tendances sociétales se diffusent aujourd’hui dans les événements d’entreprises. A travers ce partenariat, Rejolt veut affirmer sa place de leader innovant sur son marché, et inspire les 40 000 prestataires (hôtels, restaurants, traiteurs, scénographes…) présents sur sa plateforme.

Quelles grandes tendances sociétales influencent le MICE ? Comment imaginer des événements capables « d’embarquer » les collaborateurs, de répondre à leurs aspirations, et d’incarner les messages que souhaite leur transmettre l’entreprise ?



premier cahier de tendances consacré à l'événementiel d'entreprise.



Rejolt, solution dédiée à l'organisation d'événements d'entreprise, et Peclers Paris, cabinet de conseil en tendances et design publient leur premier cahier de tendances consacré à l'événementiel d'entreprise. Pour cette première édition, quatre tendances fortes s'imposent.

L’euphorie créative s'empare du MICE la volonté croissante des collaborateurs de devenir partie prenante des événements, en y injectant leur propre créativité.



En répondant à cette attente, les entreprises peuvent devenir de véritables créateurs d'expériences, fédérant les individus autour d'un art à vivre et les invitant à enrichir à leur tour la marque.



« Cette aspiration peut se traduire par des propositions de rencontre avec des artistes, des opportunités de création partagée, détaille Mickaël Hadjadj, CEO de Rejolt. Ou encore, à des événements inspirés du monde de la nuit et du spectacle vivant, pour des expériences inspirées de cultures « alternatives ».

Cette tendance illustre la volonté croissante des collaborateurs de devenir partie prenante des événements, en y injectant leur propre créativité.

L’Eco intentionnalité une nouvelle mode ? la recherche d’événements à la fois durables et désirables , permettant de passer de la contrainte au plaisir. Le résultat? L’impactainment, contraction de impact et de entertainment : l’écologie devient ludique, créative, surprenante et participative.



« Dans l'événement, les possibilités de traduire cette tendance s'avèrent multiples, poursuit Mickaël Hadjadj. Des packagings aux aliments, en passant par des animations ludiques et responsables, les entreprises entraînent leurs collaborateurs dans une démarche d'écologie positive Innovante ».

MICE : Le bien-être radical L’exigence de bien-être glisse peu à peu de l'intime vers le public, amenant les entreprises à s’en emparer. Par le collectif, mais aussi grâce aux nouvelles technologies, des expériences aussi vivifiantes que bienfaisantes émergent.



« L’entreprise a un rôle majeur à jouer dans cette quête , affirme Mickaël Hadjadj. Proposer des expériences collectives de bien-être, de relaxation, permet de manifester une attention renouvelée à ses collaborateurs. Ces activités, surtout si elles prennent place dans des lieux inédits, offrent également l’occasion de mobiliser des technologies innovantes, permettant à l’entreprise d’exprimer sa modernité et son ouverture à un rapport au travail différent ».



Le Awe effect ou l'émerveillement générer de la surprise, du plaisir. La notion d'évasion intègre la performance et le dépaysement extrême, introduisant de l’extraordinaire dans l’ordinaire.



« Il s'agit, lors des événements d'entreprise, d'inviter le monde du divertissement, voire de distiller des références régressives dans les expériences déployées, reprend Mickaël Hadjadj. Sans oublier, pour une cohérence avec les messages de l'entreprise, de proposer des rencontres participatives avec des créateurs d'exploits, dans tous les sens du terme. Il ne s'agit pas de surprendre pour surprendre, mais d'éveiller la créativité de chacun, au service d'un objectif commun. »





Le awe effect (émerveillement) représente la capacité de l'expérientiel à générer de la surprise, du plaisir. La notion d'évasion intègre la performance et le dépaysement extrême, introduisant de l'extraordinaire dans l'ordinaire.

