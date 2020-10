Départs confinement : "le Code du Tourisme retrouve sa pleine application pour les forfaits" selon Me E. Llop

Ce nouveau confinement mène son lot de nouvelles questions pour les agences de voyages : quid des départs dans les semaines qui viennent, des annulations, des relations avec les compagnies aériennes qui certaines semblent vouloir maintenir leurs vols... et quid du possible come-back de l'ordonnance sur les avoirs.



Dans un post publié sur Facebook dans le groupe Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme, Emmanuelle Llop du cabinet Equinoxe Avocats rappelle désormais que le Code du Tourisme retrouve sa pleine application pour les forfaits notamment pour les départs sont programmés en novembre et décembre.



En 5 points elle précise :



1. Les clients : peuvent annuler sans frais ni dommages-intérêts s’ils prouvent des circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) à destination ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur leur transport vers le lieu de destination (L. 211-14-II). Le confinement dans le pays de résidence (la France donc) n’entre pas dans ces définitions. C’est pourquoi l’autre possibilité de l’article L. 211-14 doit être actionnée, et on l’espère avec le concours des compagnies aériennes.



2. Les agences : peuvent annuler sans frais ni dommages-intérêts si elles sont empêchées d’exécuter le contrat en raison de CEI. Là, le confinement devient une CEI « générale ».