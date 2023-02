Destination Pays d’Uzès Pont du Gard : Uzès Exposition II - Histoire de l'art du 19e-20e

Cette grande exposition installée au cœur même de l’ancien palais de l’Evêché, lieu emblématique de l’histoire de la ville d’Uzès, va vous transporter à travers l’art du 19e et du 20e siècle.



Plongez dans un univers artistique unique, où sont mis à l’honneur des œuvres de deux grands-maîtres de l’histoire de l’art : le sculpteur César et le peintre Auguste Chabaud.



Auguste Chabaud était un artiste à la fois expressionniste et fauve, qui allait au-delà de la couleur. A travers cette exposition, vous découvrez ses œuvres à la fois frappantes par leur rude austérité, et éblouissantes par leur explosion de couleurs.

César était quant à lui un incroyable sculpteur, employant aussi bien le fer, le bronze, le marbre ou encore la mousse polyuréthane.

En visite libre ou avec un guide conférencier, vous découvrez une scénographie unique qui promet une belle mise en valeur des différentes œuvres.