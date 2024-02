Devises : vers une une perspective baissière de l'EUR/USD ? 🔑

À l'approche des élections européennes de juin, le discours dominant concerne la nécessité d'une Europe forte et indépendante. Cependant, la réalité présente des défis importants à cette vision., notamment pour son bouclier nucléaire, et énergétiquement, avec le remplacement du gaz russe par le gaz naturel liquéfié américain depuis l'invasion de l'Ukraine il y a deux ans.Moins connue est la dépendance économique de l'Europe vis-à -vis des États-Unis. Les exportations vers les États-Unis dépassent celles vers la Chine, et une part de ces échanges est gonflée par des pratiques d'évasion fiscale, notamment dans le secteur pharmaceutique. Cette dépendance a un impact sur la balance commerciale, mais ses effets sur la force de l'euro sont mitigés.Actuellement, l'euro est confronté à des défis structurels . Les économies européennes majeures sont proches de la récession, avec des perspectives de croissance revues à la baisse, notamment en France., avec des prévisions de pouvoir d'achat et d'inflation peu encourageantes. De plus, la politique budgétaire restrictive limite le soutien à la croissance.Les investisseurs étrangers ont ajusté leurs attentes, anticipant une croissance plus forte aux États-Unis qu'en Europe, ce qui se traduit par un positionnement net à la vente sur l'euro.comme une défaite possible de l'Ukraine face à la Russie, ajoutent à l'incertitude. Dans ce contexte, il est difficile d'anticiper un retournement de tendance en faveur de l'euro.