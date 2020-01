Digital : qu'elles pourraient être les tendances en 2020 ?

Pointé du doigt pour son empreinte environnementale, le tourisme a pris, en 2019, en partie ses responsabilités pour afficher pattes vertes.



Les initiatives ont été nombreuses pour réduire la pollution inhérente à un secteur qui pollue, car voyager inclut inévitablement des déplacements et pas toujours les plus soucieux de notre planète, suivait mon regard vers le haut.



Les compagnies aériennes sont nombreuses à être passées à la caisse pour planter des arbres et compenser leurs émissions, leurs cousins des mers font de même avec la mangrove ou des moteurs plus respectueux, pendant ce temps les hôtels arrêtent d'utiliser les plastiques à usage unique.



Si le tourisme, il reste encore tant à faire, s'est lancé dans une voie vertueuse, qu'en est-il du digital ?



Pour le moment le secteur est clairement passé entre les gouttes de la vindicte populaire, pendant que les compagnies de croisières ont pris le bouillon, et pourtant.



Avec près de 4% des émissions des gaz à effet de serre du monde, soit plus que les compagnies aériennes, le numérique serait même le 3e pollueur du monde, s'il était un pays.



Et cela ne devrait pas s'améliorer avec le temps, puisque chaque année, le numérique accroît sa consommation d'énergie de 9 % par an et si la tant attendue blockchain perce cela ne devrait que s'accentuer.



Ce n'est pas au CES Las Vegas 2020, contradiction même de la transition écologique, qui apportera des réponses à la question de la durabilité du numérique, tant les solutions sur 4 000 exposants présents étaient peu nombreuses.



Ainsi, l'année 2020 pourrait bien être celle d'un retournement de l'opinion publique pour pousser les géants du numérique vers un digital plus verdoyant et respectueux de l'environnement.