Doha : Qatar Airways dévoile son nouveau salon d'affaires Al Mourjan "The Garden"

Il comprend 24 espaces de tranquillité, chacun conçu pour offrir une relaxation optimale, disponibles gratuitement pendant les six premières heures, ainsi que sept salles de soins

Qatar Airways a inauguré, la semaine dernière, son "Al Mourjan" à l'aéroport international de Hamad (HIA), baptisé "The Garden".Réservé aux passagers voyageant en cabine Premium, The Garden s'étend sur une superficie de 7 390 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à", précise Qatar Airways dans un communiqué.Surplombant "The ORCHARD", l'extension du terminal en contrebas, le nouveau salon dispose de nombreuses, etc.