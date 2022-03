Appli mobile TourMaG



Doha, capitale multiculturelle et joyau du Qatar

Le Qatar est un joyau culturel et Doha, sa capitale, en est le centre névralgique.

Cette métropole ne manque pas d’endroits intéressants à découvrir et parcourir. Elle révèle un monde d’une formidable attractivité : hospitalité et traditions, histoire et culture, hébergements et restaurations éclectiques, centres commerciaux de luxe…

Vendredi 11 Mars 2022

Flâner partout, tout le temps Découvrez l’incontournable corniche, une promenade longue de sept kilomètres, le long du bord de mer. C’est là que les événements y sont célébrés, tels que la Fête Nationale du Qatar et la Journée Nationale du Sport. Au large, admirez les bateaux traditionnels naviguer devant le soleil couchant, et profitez de parcs magnifiques arborés, de part et d’autre de la corniche.



Pour profiter d’un shopping à l’occidental, de nombreux centres commerciaux se sont érigés à travers la ville, comme le Hyatt Plaza Mall, l’Al Khor Mall ou les Galeries Lafayette. Mais surtout, ne ratez pas le Mall of Qatar, un des centres commerciaux les plus grands du pays.



C’est un espace unique de 500 000 mètres carrés, rempli de commerces innovants, conçu pour offrir à ses visiteurs un havre de paix en même temps qu’un terrain de jeu. A l’intérieur, découvrez « l’Oasis », un atrium de 30 mètres de haut, arboré et doté de fontaines, entouré de nombreux restaurants et cafés ainsi que d’une scène rotative à 360 degrés utilisées pour des spectacles et performances diverses.



Pour rencontrer négociants et marchands traditionnels, préférez Souq Waqif. Bâti sur le site du marché séculaire de Doha, le souq évoque l’animation de rue populaire et traditionnelle, avec ses ruelles sinueuses et ses bâtiments enduits de boue. En déambulant dans le souq, vous passerez par le marché aux faucons, l’enclos aux chameaux et les écuries, avant de tomber sur les boutiques d’artisanat ou les étalages d’épices exotiques. C’est au souq qu’on déguste les meilleurs « Gahwa », cafés traditionnels arabes, et qu’on dégote les plus belles perles, trésor ancestral du pays.



D’incontournables restaurants et hôtels Les plus grands établissements hôteliers ont ouvert à Doha, créant ainsi une oasis de luxe au cœur du Moyen-Orient.



Pour profiter de splendides vues sur la péninsule et la ville, ces quelques restaurants sont à ne pas manquer :



● Le Nobu Doha, un restaurant en front de mer qui porte le nom du chef Nobuyuki Matsuhisa et qui sert des sushis à la tournure orientale.



● Le Sky View – La Cigale, qui surplombe les rues animées de la vieille Doha. Animé par un DJ, ce toit-terrasse branché sert des en-cas et des boissons maison.



● Ou encore l’IDAM (momentanément fermé), ce restaurant situé au Musée d’art islamique, lui-même érigé sur un îlot artificiel et qui offre une vue spectaculaire sur le paysage urbain de Doha. Partez à la rencontre des mets du chef français Alain Ducasse, entre cuisine contemporaine de la côte méditerranéenne et inspirations arabes.



Enfin, de nombreux hôtels de charme et de luxe demeurent à travers la ville et se préparent de manière optimale à accueillir les visiteurs pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. 105 nouveaux hôtels et appart’hôtels meublés viennent s'ajouter au portefeuille déjà bien fourni du Qatar. Parmi eux le Rosewood Doha et Rosewood Residence Doha, situés dans deux tours magnifiques inspirées par la barrière de corail du Qatar ; la place Vendôme, inspiré de Paris et qui s’étend sur 1 150 000 mètres carrés ; ou les Katara Towers, qui abriteront les célèbres hôtels Fairmont et Raffles.

Doha au centre de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ Effectivement, le pays se préparer à accueillir la prochaine Coupe du Monde, et ce ne sont pas moins de 7 nouveaux stades qui sont construits pour l’occasion, en plus d’une arène déjà existante. C’est un incroyable défi de construction, suivi de près par les fans de football.



Quelques nouveaux stades, déjà emblématiques au Qatar :



● Lusail Iconic Stadium : C’est le stade qui accueillera, grâce à ses 86 000 places, le match d’ouverture et la finale de la Coupe du Monde. La ville de Lusail a été construite pour l’événement et au moment où la compétition débutera, elle offrira un large éventail d’infrastructures, telles que des stations balnéaires, boutiques, hôtels, équipements de loisirs, marinas et bien plus encore. Le stade sera desservi par un métro direct depuis la capitale.



● Al-Janoub Stadium : D’une capacité d’environ 40 000 spectateurs, ce stade à l’architecture unique, conçu par Zaha Hadid, est inspiré d’une coque de bateau de pêche perlière, dont les matériaux reflètent également cette inspiration traditionnelle, notamment par le bois. Les supporters pourront se rendre à l’Al-Janoub Stadium grâce à une ligne de métro spécialement conçue à cet effet.



● Education City Stadium : Ce stade prend la forme d’un diamant taillé et pourra accueillir 40 000 spectateurs. Après le tournoi, 20 000 sièges seront donnés afin de construire des stades dans des pays en développement. Situé sur le campus de la principale université du Qatar, l’Education City Stadium se trouve à seulement 7 kilomètres du centre-ville et sera facile d’accès par la route ou le métro.



● Stadium 974 ou Ras Abu Aboud Stadium : Ce stade est un exploit écologique, fabriqué à partir de conteneurs et d'autres matériaux réutilisés. Il sera démantelé après le tournoi et ses pièces serviront à réaliser d'autres projets dans le pays. Bâti sur les rives du Golfe Arabique, cette arène permettra aux supporters de profiter des matchs tout en surplombant Doha et sa baie.



