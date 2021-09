E. Jeunemaitre (CRT Paris Île-de-France) : "L’été donne des signes d’une reprise progressive de l’activité"

Cependant, l’activité touristique à Paris et en Ile-de-France a connu un regain de dynamisme cet été, grâce à la réouverture des lieux publics et au retour des touristes de loisirs.



En effet, dès le mois de juin, la fréquentation hôtelière a été en progression de 138% par rapport au mois de juin 2020, atteignant ainsi un peu plus de 30% de la fréquentation du mois de juin 2019.



Au global, la fréquentation touristique à Paris Région de la période estivale (juin-août) a connu une progression de 47% par rapport à la même période de l’année 2020.



Elle reste bien évidemment inférieure aux niveaux d’avant la crise sanitaire, année record, en raison principalement de l’absence des clientèles lointaines et des clientèles d’affaires.



La reprise progressive de l’activité a été portée essentiellement par les clientèles françaises et européennes.



Cependant la présence un peu plus importante cet été des clientèles touristiques traditionnelles comme les Américains (+352%), les Espagnols (+92%), les Suisses (+47%), les Néerlandais (+46%), les Italiens (+33%), les Belges (+28%) et les Allemands (+25%) augure d’une reprise de la fréquentation internationale dans les mois à venir.



Les Britanniques étaient les grands absents de l’été. En cause ? Le Brexit.



« L’été donne des signes d’une reprise progressive de l’activité. Les prévisions de réservations hôtelières pour les mois de septembre et octobre sont deux fois supérieures par rapport à celles comparables à l’an dernier » , souligne Eric Jeunemaitre, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France.



« Le tourisme d’affaires en est l’un de signes révélateurs, avec l’organisation de 213 salons entre septembre et décembre 2021 (soit 33 salons de plus qu’entre septembre et décembre 2019 », constate-t-il.