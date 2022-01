EDMOND RICHARD

Directeur Général délégué d'Air Caraïbes

Edmond Richard, Directeur général délégué d'Air Caraïbes, est né le 29 octobre 1970 à Paris. Marié et père de deux enfants, il a pas mal roulé sa bosse dans le secteur économique et industriel, avant d'atterrir chez Air Caraïbes en 2007. Il prend la direction Europe du transporteur, avant d'être nommé Directeur Général Délégué. Signe particulier : roule à vélo et court dans Paris pour ses déplacements et est supporter du PSG depuis plus de 40 ans.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 24 Janvier 2022

