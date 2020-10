EDV : "nous avons discuté avec le gouvernement pour prolonger l'ordonnance" selon Valérie Boned

TourMaG.com - Vous considérez donc qu'il est toujours possible de voyager en Europe ?



Valérie Boned : C'est une possibilité, en effet.



Nous considérons qu'il est possible de voyager pour le loisir et le reste en Europe. Les DOM-TOM sont-ils compris dans cette possibilité de voyager ?



Dans ce cas, une dérogation est-elle prévue pour se rendre dans ces régions ? J'ai même un autre point, qui est en total antagonisme avec le confinement, mais est-il possible de se rendre en voiture à l'étranger ?



Nous avons vendu des prestations, si les compagnies aériennes opèrent leurs vols, que les aéroports ne sont pas fermés, ce qui n'a pas été annoncés pour le moment, alors les voyages sont faisables.



TourMaG.com - Si le voyage est possible, alors comment cela peut se dérouler ?



Valérie Boned : Dans un premier temps, nous devons permettre aux voyageurs de pouvoir aller dans les gares et les aéroports. Nous n'allons pas annuler les voyages des clients si les aéroports sont ouverts et les compagnies annulent les vols.



Donc nous avons des sujets à traiter et besoin de savoir. Nous souhaitons que cela se passe bien. Nous avons aussi des Français à l'étranger.



Nous n'allons pas les faire revenir d'urgence pour embouteiller les aéroports, alors qu'ils sont sur place et que les prestations peuvent être exécutées.



TourMaG.com - Malgré cette mesure assez radicale, il est des sujets qui sont encore soulevés...



Valérie Boned : Oui, nous avons encore pas mal d'interrogations. Notre combat des prochains jours étant de faire remonter toutes les questions et trancher en connaissance de cause.



Nous ne pouvons pas inciter ou dire aux clients de partir, si derrière ce n'est pas possible.



Après, comme l'ensemble de la profession, nous accusons le coup.



TourMaG.com - Vous allez-vous entretenir avec Jean-Baptiste Lemoyne ? Pour lui faire remonter ces questions.



Valérie Boned : Nous lui avons parlé mercredi 28 octobre 2020.



Les Entreprises du Voyage vont lui faire remonter ces questions par écrit. Puis dans le même temps, il y a un conseiller tourisme à l'Elysée, avec lequel nous sommes en relation.



D'autres ministres, comme Alain Griset, en charge des Petites et Moyennes Entreprises, sont aussi à l'écoute. Nous continuons de discuter autour des aides pour soutenir les TPE-PME. D'ailleurs à ce sujet, le président a ouvert certaines pistes.



Nous attendons d'en savoir plus ce soir, avec l'intervention du Premier ministre, Jean Castex.