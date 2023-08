ELISABETE JOÃO DIRECTEUR DMC INCOMING - DOOR TRAVEL

Elisabete João est née le 1er mars 1975 à Paris. D'origine portugaise, elle a toujours été animée par un esprit d'entreprise et a développé des compétences en organisation et en gestion dès son plus jeune âge. Née en France, elle entretient de longue date un lien étroit avec le Portugal, favorisant les contacts avec la communauté francophone tant sur le plan familial que professionnel. A Pombal, dans le centre du Portugal, sa famille possède une entreprise hôtelière depuis plusieurs générations. Elle y assume aussi des responsabilités politiques au sein du conseil municipal.

BIOGRAPHIE Elisabete a toujours été attirée par le secteur du tourisme et a choisi de rejoindre l'entreprise familiale en tant que directrice de l'hôtel Cardal en 2000. Cette passion innée pour la découverte et le partage l'a amenée à suivre une voie qui la mènerait à réaliser ses rêves tout en contribuant au bien-être de sa communauté locale.



Sa passion envers le tourisme et sa détermination à offrir des expériences de voyage uniques et mémorables ont conduit, en 2015, à la création de sa propre agence de tourisme réceptif : Doortravel.

En tant que DMC (Destination Management Company), elle a mis en œuvre sa vision en combinant son amour pour les voyages avec une approche axée sur la durabilité et la préservation culturelle.



Cependant, sa réussite ne s'est pas limitée à la création d'un DMC prospère : profondément enracinée dans son engagement envers sa communauté locale, elle a veillé à ce que chaque initiative de son agence ait un impact positif sur l'économie locale.



En collaborant étroitement avec les acteurs de sa région, elle a contribué à soutenir les petites entreprises, les artisans locaux et les initiatives culturelles. Son agence est devenue un catalyseur du développement durable, offrant des emplois et stimulant les échanges économiques dans sa région natale.



Au fil des années, Elisabete a acquis une solide expérience dans la gestion d'entreprise, la formation et le tourisme. Ses compétences en communication, relations interpersonnelles et leadership lui ont permis de réussir dans ses différentes fonctions.



Aujourd’hui, elle continue de diriger l'hôtel Cardal avec passion et ambition, tout en cherchant constamment à innover et à offrir une expérience unique à ses clients.



Son parcours entrepreneurial et son engagement en font l’un des principaux players du secteur du tourisme de sa région.



2020-2023 - Directrice de projet à l'Escola Profissional do Infante.

2021-2023 - Gestionnaire de Center Skills - Institut des langues et de la formation

professionnelle.

2015-2023 - Directeur de DMC Incoming - Door Travel.

2002-2022 - Directeur financier - Abreu & Mota.

2000 - 2023 - Directeur de l'hôtel Cardal.

2013 -2018 -Administrateur de l'entreprise municipale de Pombal - Pmugest.

2008 (de février à mai) - Commercial dans le groupe hôtelier - Lena Hotels.

2008-2015 - Responsable financier - GPSTOUR.

Depuis 2015 : Directrice Dtravel DMC



DIPLOMES 2000 - Diplôme en gestion et organisation des entreprises de la faculté d'économie de l'université de Coimbra.

2004 - Diplôme d'études supérieures en gestion hôtelière internationale de l'école de tourisme d'Estoril, en partenariat avec l'université Comell, l'université de Floride centrale et l'université Johnson & Wales.

2009 - Diplôme en gestion hôtelière de l'école d'hôtellerie et de tourisme de Coimbra.



DISTINCTIONS & MANDATS La participation citoyenne De Elisabete João est un point de référence pour son intégration dans la communauté de Pombal, soit en soutenant des projets, soit en fournissant des ressources matérielles ou autres pour leur réalisation.



2005 - 2018 - Membre du Rotary Club de Pombal, ayant occupé les postes de président, secrétaire, trésorier et directeur du protocole. Construction d'une école en Guinée assurant des repas quotidiens à 300 enfants et l'apprentissage de la langue portugaise.



Depuis 2011 - Présidente de lAssociation d'échange Pombal/Biscarrosse, qui permet chaque année à des écoliers et à des habitants de la ville d'entrer en contact avec la réalité de la vie française.

Depuis 2021 - Député municipal à l'Assemblée municipale de Pombal.

Depuis 2019 - Membre de la Confraria do Bodo.

