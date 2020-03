EURAM : le Tourisme ou le Phoenix qui renaît toujours de ses cendres

Si un secteur est souvent mis à rude épreuve de par son lien étroit avec des conditions extérieures à son activité, c’est bien celui du tourisme. D’un ouragan dévastateur à des feux ou un volcan qui fait des siennes en passant par la faillite d’un des nôtres, nous ne sommes jamais épargnés.

Rédigé par Audrey Labarthe le Lundi 16 Mars 2020

Aujourd’hui c’est un virus et nous nous retrouvons de nouveau face à une situation où pour travailler dans de bonnes conditions, nous dépendons comme souvent des politiques, de la volonté de nos clients et de facteurs inconnus sur lesquels nous n’avons aucun recul suffisant et donc peu de visibilité à court et moyen terme.



On constate malheureusement que les évènements se sont multipliés ces derniers mois au point de vivre des moments compliqués voir dramatiques pour plusieurs de nos collègues et partenaires. Difficile alors de rester optimiste.



Balivernes ! Maugréerait l’un des nôtres, le célèbre capitaine Haddock… Ce serait mal connaître l’ensemble des acteurs de cette profession.

LA RESILIENCE, ça nous connaît. Combien de crises sanitaires, économiques et naturelles avons-nous subi et subirons-nous encore dans les années à venir ? Probablement beaucoup.



Se concentrer sur ce que l’on peut contrôler C’est pourquoi, alors que la saison des réservations vit une période délicate, il est impératif de transformer cette difficulté en quelque chose de constructif et de se focaliser uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler.



C’est à nous, fournisseurs des professionnels du voyage qu’il appartient de montrer le chemin.



Une fois la mise en place de notre politique d’annulation et de modification sur les départs prévus aux Etats Unis et en Italie en raison du Coronavirus, nous avons décidé que chaque équipe devait continuer de se focaliser sur ses tâches quotidiennes tout en faisant les quelques ajustements nécessaires lié au climat actuel.



mise à jour majeure de notre plateforme Planisto, permettant ainsi de gêner le moins possible nos agences partenaires. Elles peuvent désormais bénéficier de nouvelles fonctions et prendre le temps de les découvrir, de pratiquer davantage et de consulter nos itinéraires pour une utilisation plus rapide et efficace lorsque l’activité aura repris son rythme normal.



De nombreuses webdemos privées ont été organisées. Un nouveau calendrier de formations en ligne pour les mois à venir a été mis en place : utilisation de notre outil de réservation et destinations (Yukon, Washington DC, la Californie...).



Une fois les urgences gérées (et pour lesquelles nous assistons nos agences partenaires), il subsistera probablement une période de flottement.

Ce sera le moment pour vous, agents de voyage, d’optimiser cette situation aussi délicate qu’inédite. A cet effet, nous vous invitons à regarder nos webinars disponibles sur notre chaîne YouTube :

http://bit.ly/YouTubeEURAM

Vous y trouverez le Costa Rica, la Route 66, l’Andalousie, Les Pouilles, le Canada de l’Est, créer un devis et un carnet de voyage numérique mais aussi nos réseaux sociaux où nous suggérons quotidiennement des hébergements et activités.



Autant de connaissances à approfondir et de temps qui ne sera pas perdu. Mieux encore, il facilitera les réponses aux demandes de dernière minute qui nous l’espérons seront plus importantes cette année et permettront à chacun d’entre nous de retrouver de belles couleurs.



Faire d’une faiblesse ou d’une contrainte, une opportunité.



Au nom de toute l’équipe d’EURAM, nous vous souhaitons bon courage et restons à votre entière disposition pour vous aider à traverser, ensemble cette zone de turbulence.



Webinars



Nos formations en ligne disponibles sur notre chaîne YouTube :

Contact Votre Business Developer :



audrey.labarthe@euram.eu

info@euram.eu





Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn pour nos conseils sur les destinations, les produits et nos formations.



Facebook EURAM FRANCE :

https://www.facebook.com/EURAMFrance/



LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/euram-france-belgique/?viewAsMember=true



Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir notre site web

https://www.euram.eu Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir

