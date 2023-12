EXCLUSIF - Corsair en passe de finaliser un tour de table... surprise !🔑

A l'heure où les transporteurs misent tout sur le BtoC pour redevenir propriétaires de leur distribution, la compagnie antillaise prend le contre pied. La prise de participation de Marietton Développement est un argument de poids pour Corsair qui pourra s'appuyer sur un puissant partenaire en BtoB.



Vous l'aurez compris, l'opération capitalistique est bien avancée, même si nul ne crie victoire. Les investisseurs ont fait leur part d'efforts et de travail.



Le destin de la compagnie est désormais entre les mains du gouvernement français qui devrait, sauf surprise de taille valider le plan prévu, nous dit-on depuis les Antilles. Malgré nos sollicitations, les différents ministères et le CIRI n'ont pas voulu commenter le sujet.



Et même si un puissant lobbying d'une compagnie concurrente est à l'œuvre, selon nos informations, pour faire capoter le dossier, il faudra aussi faire face aux exigences de l'Europe qui rechigne à voler au secours des aides des états membres aux entreprises privées.



Mais Corsair a plus d'un tour dans son aile et bénéficie d'un fort soutien politique puisque Dominique Perben ou encore Nicolas Sakozy figurent au conseil de surveillance.



L'année 2024 sera donc décisive pour les équipes de Pascal de Izaguirre, entre le plan de restructuration et l'obligation de devoir dégager des profits, pour permettre à la compagnie de pouvoir regarder l'avenir avec sérénité.