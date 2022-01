EXCLUSIF - ITA Airways : Air France en pôle position pour décrocher la timbale ?

D’après nos confrères du Corriere della Serra , seuls les candidatures d’Air France et de Lufthansa sont pour l’instant considérées comme sérieuses. Toutes les autres, à l’image des intérêts émis par Delta ou IAG, sont qualifiées à ce stade de « rumeurs » , ou de « bruits de fond » .



L’annonce récente du départ programmé en mai 2023 de Pieter Elbers de la tête de KLM pourrait en outre peser dans la balance en faveur d’Air France. Ce dernier s’étant longtemps opposé à un rôle de premier plan d’Air France-KLM dans Alitalia puis dans ITA. Un départ prévu qui est vu en Italie comme « la suppression d’un obstacle ».



S’adressant ces derniers jours à l’agence Reuters , le directeur général de Delta Airlines, Ed Bastian, a affirmé que le géant américain n’avait de son côté plus l’intention d’investir dans la nouvelle compagnie italienne. En tous cas, pas directement. Un moyen de soutenir la piste Air France ? On s’en souvient, Delta était avant le Covid prêt à poser 100 millions de dollars sur la table pour acquérir 10% d’Alitalia.



Contactée, la direction d’Air France assure n’avoir rien de plus à déclarer sur le sujet que le fait d’étendre sa coopération avec les italiens. « Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic souhaitent renforcer leurs liens avec la nouvelle compagnie italienne ITA Airways » , nous a-t-on sobrement fait savoir, précisant que le souhait était aussi d’intégrer ITA à la joint-ventre atlantique étendue lancée en 2020.