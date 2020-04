EcoZonia Terre de Prédateurs verra le joue dans les Pyrénées Orientales premier projet du Fonds Tourisme Occitanie

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

EcoZonia Terre de Prédateurs verra le jour en décembre 2020 dans les Pyrénées Orientales. Le projet est la première initiative soutenue par le Fonds Tourisme Occitanie.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Avril 2020

Orienté tourisme durable et responsable, le Fonds Tourisme Occitanie* vient de financer son 1er projet : la création de l’écoparc animalier « EcoZonia » dédié à la conservation des prédateurs.



Le montant financé par le Fonds Tourisme Occitanie est de 1,4 M€ pour 9,2 M€ d’investissement consolidé (avec le concours d’un investisseur privé, de la Banque Du Territoire ainsi que de 3 banques de réseau : Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, Banque Populaire du Sud et CIC SO).



EcoZonia Terre de Prédateurs sera situé dans les Pyrénées Orientales, à Cases-de-Pênes (66) sur une surface de 26 hectares. Le parc sera organisé en 4 écozones (écorégion) naturelles dont les températures et l’hydrométrie sont proches du climat méditerranéen. Avec une ouverture prévue initialement en décembre 2020, EcoZonia entend ainsi préserver 16 espèces de prédateurs dans un premier temps.

Le parc proposera également aux visiteurs de passer la nuit sur le site, en immersion, au milieu des prédateurs, dans des hébergements thématisés.



Le Fonds Tourisme Occitanie est un Fonds dédié aux entreprises privées et publiques du tourisme en Occitanie. Il a été créé à l’initiative de la Région avec le concours de la BEI (Banque Européenne d’Investissement) et des Caisses Régionales du Crédit Agricole(2) et est conseillé par M Capital Partners et géré par Equitis Gestion.

* « Fonds Tourisme Occitanie SLP » est une Société de Libre Partenariat régie par les articles L 214-162-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Il s’agit d’un Fonds non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux Fonds agréés. Le Fonds a pour objectif la constitution d’un portefeuille d’Instruments de dette finançant des débiteurs personnes publiques, parapubliques ou privées portant des projets touristiques dans la Région Occitanie s’inscrivant dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la Région Occitanie.

Lu 176 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Repos des Héros : l'ADT Béarn-Pays basque offre 200 "bons vacances" aux soignants ! COVID-19 : Savoie Mont Blanc estime le manque à gagner à 800 M€