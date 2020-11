Écosse : se préparer maintenant pour mieux voyager demain

Le pays a instauré un système de niveaux d’alerte qui permet d’adopter immédiatement les bonnes règles de conduite pour une sécurité sanitaire absolue. Les niveaux d’alerte vont de 0 à 4 et déterminent avec précision le comportement à adopter en matière de distanciation sociale, de visites de sites touristiques tout en donnant la réglementation concernant les évènements et les ouvertures d’hôtels, de restaurants, des commerces. Il devient dès lors très simple d’avertir les voyageurs sur les précautions adéquates à prendre à l’instant T de leur voyage en Ecosse.Malgré ces précautions sanitaires dues à cette crise mondiale, l’accueil chaleureux légendaire des Ecossais n’a pas changé ! Et pour faciliter la vie des visiteurs, VisitScotland a même listé une série de conseils pratiques à destination de ses voyageurs pour se prémunir du covid Par ailleurs, les mesures et les protocoles sanitaires ont été renforcés dans les établissements et sites touristiques écossais sous le label « We’re Good to Go » . Facilement identifiable, ce label a vocation à rassurer les visiteurs en leur permettant d’identifier immédiatement les établissements labellisés.