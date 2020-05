Edouard Philippe : fin de la limite des 100 km et ouverture frontières intérieures de l'UE au 15 juin le direct de la Phase 2 du plan du déconfinement

Edouard Philippe présent dans la cour de Matignon a évoqué les nouveaux assouplissements des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Suppression de la limite des 100 km, ouverture des cafés et restaurants... voici ce qu'il faut retenir des différentes annonces que nous vous livrons en live !

Jeudi 28 Mai 2020

Les cafés, bars et restaurants en zone verte vont pouvoir rouvrir leurs portes au 2 juin.



Ils ouvriront avec des restrictions temporaires en zone orange.



Voici les conditions de cette réouverture : 10 personnes maximum par table, la distance minimale d'un mètre entre les tables de chaque groupe. Les circulations devront être organisées. Le port du masque e du personnel lors des déplacements dans le restaurants.



Dans les bars la consommation debout ne sera pas autorisée.



En zone orange, seules les terrasses des cafés, bars et restaurants pourront ouvrir au 2 juin 2020.



Les villages vacances, campings pourront rouvrir à partir du 2 juin en zone verte, dans les zones orange qu'à partir du 22 juin.



Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront rouvrir à partir du 22 juin.

Fin de l'interdiction des déplacements de plus de 100 km. Autres articles Euro/Dollar et pétrole en baisse : casse-tête chinois pour les TO ? Jusqu'au 15 juin : maintien des restrictions aux frontières intérieures. Pour tout ce qui est extérieur à l'espace européen Edouard Philippe souhaite adopter une position commune à compter du 15 juin.



A l'intérieur de l'Europe, la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieure à partir le 15 juin sans quatorzaine, et " nous appliquerons des mesures de réciprocité si des mesures de quatorzaine sont prises par certains pays " a précisé Edouard Philippe.



"Toutefois si vous pouvez différer les déplacements lointains ce sera plus raisonnable ".



"Les déplacements en Europe seront je l'espère autorisés. Les enfants pourront être inscrits en colonies de vacances à compte du 22 juin 2020. "



"Grâce aux efforts faits par chacun, notre vie sociale et culture va pouvoir reprendre progressivement."



Tous les musées et monuments pourront rouvrir dès le 2 juin ainsi que les plages, lacs et plan d'eau.



Dans les zones vertes, les salles de spectacles et théâtres, parcs de loisirs, gymnases et salles de sport ainsi que piscine pourront rouvrir à partir 2 juin. En zone orange : le 22 juin.



Pour les salles de spectacles et théâtre : les règles de distanciation sociale devront être respectées et le port du masque obligatoire.



Les Parcs de loisirs ouvriront en respectant une jauge maxi de 5000 personnes et la distanciation sociale.



Partout sur le territoire, les cinémas rouvriront sur l'ensemble du territoire le 22 juin 2020

DOM-TOM : nous souhaitons une ouverture des vols plus large A propos des DOM-TOM, " si les conditions sanitaires le permettent nous souhaitons une ouverture des vols plus large ".



" Nous allons expérimenter une nouvelle forme de quatorzaine ".



Les déplacements entre la Métrople Outre-Mer restent soumis aux motifs impérieux d'ordre sanitaire, familial ou professionnel.

La phase 2 du plan de déconfinement se déroulera jusqu'au 21 juin 2020 Edouard Philippe, le Premier Ministre prend la parole.



La phase 2 du plan de déconfinement se déroulera jusqu'au 21 juin 2020.



" Les résultats sont bons sur les risques sanitaires ", a déclaré Edouard Philippe.



"Tous les indicateurs sont au vert sauf dans le Val-d'Oise et Mayotte."



"Nous sommes là où nous espérions nous trouver au mois de mai, nous sommes même un peu mieux, c'est une bonne nouvelle".



Toutefois " nous devons rester prudents et vigilants."

Vigilance particulière Ile de France, Mayotte et la Guyane "Nous allons surveiller avec une vigilance particulière l'Ile de France, Mayotte et la Guyane, Le virus y circule un peu plus qu'ailleurs. Ces départements que nous allons qualifiés orange le déconfinement y sera un peu plus prudent que dans les autres."



"La liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception"



Edouard Philippe a énoncé les grands principes avant l'intervention des Ministres de chaque secteur : accélération de la réouverture des écoles, collèges et lycées, réouverture des parcs et jardins en zone orange, réouverture des cafés et restaurants et la reprise progressive de la vie culturelle et sportive.



Les sports de contact, les boîtes de nuit et les "regroupements de larges publics" ne pourront pas reprendre dans un premier temps.



La limitation des regroupements de plus de 10 personnes est maintenue. Le télétravail devra continuer à être privilégié ainsi que l'adoption des gestes barrières et port du masque.

"L'application mobile Stop Covid est un instrument complémentaire pour lutter contre l'épidémie" a souligné Edouard Philippe "Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que StopCovid préserve les données personnelles de ceux qui l'utiliseront. Elle sera anonyme et ne vous géolocalisera pas. L'Etat n'aura jamais accès aux données qui permettent de vous identifier"

