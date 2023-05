Elections APST - Jean-Luc Dufrenne : "Mieux encadrer le métier d'apporteur d'affaires"

Il y en avait peu effectivement, mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'aller chercher des contre-garanties de la manière la plus efficace possible.Et saisir la maison d'un adhérent est quelque chose qui ne fait plus peur à l'APST et qui est mis en place s'il a été trouvé que l'adhérent a été indélicat, qu'il doit de l'argent à l'APST et qu'il a déposé le bilan alors que d'autres solutions auraient pu être trouvées. L'association a adopté une politique bien plus répressive.Je dirais qu'il faut même l'étendre aux toutes petites entreprises, celles qui font entre 100 000 et 300 000€ de volume d'affaires par an et à qui on demande d'être titulaire d'une immatriculation.Je souhaiterais travailler sur l'approche des nouveaux entrepreneurs du tourisme, même si nous sommes à la frontière entre les EDV et l'APST.Dans le cadre de ma mission de délégué régional, j'en reçois beaucoup, qui peuvent être des influenceurs, des start-uppers, ou alors des personnes dans la cinquantaine, qui ont eu une carrière professionnelle, et veulent vraiment changer de vie.Ils sont passionnés par la plongée, la spéléo, la randonnée cyclo, l'œnologie, etc. et ont envie de créer leur petite activité en étant directement impliqués - en accompagnant les clients par exemple - mais ce sont des personnes qui n'ont pas d'ambition forte dans le sens où ils ne souhaitent pas générer énormément de chiffre d'affaires.Ils veulent vivre de leur passion sans prétention énorme de CA et on vient leur demander une immatriculation, alors qu'aujourd'hui encore cela relève du parcours du combattant que d'obtenir son immat' d'agent de voyages ! Il faut créer la société, déposer un capital social, avoir des contre-garanties, une RC pro, etc.En fonction des dossiers que je reçois, je suis frappé par le "gap" qu'il peut y avoir entre tout ce que l'on nous demande pour pouvoir exercer en tant qu'agent de voyages et de l'autre côté, le projet de certains nouveaux entrants.Il faudrait vraiment que l'on travaille, tant au niveau de l'APST que des EDV, à une approche qui consisterait à trouver un deal entre des personnes qui auraient leur entreprise, mais qui viendraient travailler sous couvert d'une agence immatriculée, comme on le faisait avant au travers de la "convention de mandat". Ou alors développer de manière beaucoup plus précise et officielle le statut d'apporteur d'affaires.Au lieu de cette espèce de vide juridique, il faudrait trouver une solution qui pourrait convenir à ces personnes qui sont seules, qui ont une activité qui n'est pas extrêmement génératrice de chiffre d'affaires mais qui veulent travailler dans un cadre légal, ce qui est tout à fait normal.