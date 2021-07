Eléonore Bourgade (CCI Côte d'Azur) : "J’ai toujours admiré l’élégance de l’hôtellerie de luxe..."

Après un DEUG en littérature italienne, j’ai suivi un bachelor tourisme en tant que chef de projet à l’EPH, devenue aujourd’hui Paris School of Tourism & Communication.Diplôme en poche, j’ai voulu vivre une expérience en Asie.En 2010, je me suis installée à Bali où j’ai travaillé pendant quelques mois dans une agence de voyages au sud de l’île, avant d’en rejoindre une autre : Bali Autrement . J’y suis restée 6 ans.Ensuite, je suis devenue maman et j’ai développé un projet que je nourrissais depuis longtemps : de A à Z, j’ai créé ma maison d’hôtes, Villa Kodok, avec trois chambres.Avec la crise sanitaire, Bali a fermé ses frontières, je n’ai plus eu de clients du jour au lendemain. J’ai pris la décision de rentrer en France en août 2020.Inscrite à Pôle Emploi, j’ai reçu un mail m’informant de la création d’une nouvelle école pour devenir middle manager dans l’hôtellerie de luxe. Une formation financée par Pôle Emploi.C’est un secteur qui m’a toujours intéressée. Je me suis dit : banco, on y va !