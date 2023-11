Emerald Stay croit en l'avenir de l'ultra-luxe

La location de chalets d'ultra-luxe a-t-elle vraiment de l'avenir, dans le contexte actuel de crise économique, d'inflation et aussi de retournement du marché immobilier ?



Alors qu'à Paris, les experts notent que les appartements au dessus de 1 million d'euros se vendent moins facilement, Maxime Friess, lui, assure que "si on regarde en détail le marché immobilier de la capitale française, on s'aperçoit que les rues les plus cotées résistent très bien".



"Dans le tourisme de luxe , poursuit-il, ce sera pareil. A l'en croire, quelques stations -Courchevel, Verbier, Val d'Isère par exemple, qui possèdent des biens d'exception, résisteront mieux que la moyenne européenne "car elles serviront toujours de refuges".]i



"Plus la société se digitalisera, plus l'intelligence artificielle se développera, plus le besoin de trouver un havre de paix par exemple dans un village de montagne se fera sentir. Pour garder un supplément d'âme. Et aussi comme échappatoire à la crise ", prophétise le co-fondateur de Emerald Stay.



La facilité avec laquelle Emerald Stay trouve aujourd'hui des investisseurs prêts à parier sur son projet en dit long. "Au début, c'était très difficile de trouver des investisseurs prêts à nous faire confiance. Depuis un ou deux ans, nous pouvons presque choisir avec qui nous voulons travailler" , affirme Maxime Friess.