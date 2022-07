Emissions carbone : Secret Planet passe à l'action et fait évoluer son modèle économique 🔑

Secret Planet ne compte ni recourir au crédit carbone, ni planter des forêts mais réaligner son offre vers des voyages toujours plus porteurs de sens, plus longs et avec plus de valeur ajoutée.



« Nous allons inciter les clients à privilégier les vols directs, afin de réduire entre 20 et 30% les émissions de CO2 », explique Eric Bonnem.



La durée des voyages sera également rallongée. Elle est déjà passée de 18 jours en moyenne en 2019 à 20 jours en 2021.



Les équipes doivent désormais peaufiner les quelque 400 programmes pour les rendre plus sobres en carbone. Mais déjà le voyagiste ne propose plus de voyages dont la durée est inférieure à 14 jours s'il ne trouve pas un moyen de transport hors avion (train, bus, etc.), et ceci à l'exception de deux ou trois expéditions.



« Nous avons dix ans pour trouver les bonnes solutions, en étant innovants, agiles et enthousiastes. Cela risque de devenir de plus en plus complexe au fil des années, quand nous commencerons à approcher des -25% d'émissions...



Mais c'est un peu comme nos expéditions : nous savons où nous voulons aller, sans savoir exactement quel sera le chemin. Nous savons qu'il y aura des moments où nous aurons envie d'abandonner, des moments de joie, des succès, des échecs, mais cela reste une bonne émulation d'innovation, de souplesse, de contraintes. Il faut faire avec, car aujourd'hui nous n'avons plus le choix ».



Pour prouver son engagement, Secret Planet rendra compte chaque année de ses résultats, grâce à sa comptabilité carbone dédiée. Mais sur quels éléments repose-t-elle ?



« Pour faire simple, nous travaillons sur deux indicateurs que nous avons mis en place pour modéliser économiquement un développement plus durable pour Secret Planet , explique Eric Bonnem.



Notre raisonnement a été inspiré de la finance et du fameux ROCE (Return On Capital Employed) qui est un indicateur traditionnel-clé de la performance d’une entreprise : en gros, quel retour (RO qui correspond au Résultat Opérationnel après impôt) sur les capitaux employés (CE qui est la sommes des actifs immobilisés et du besoin en fonds de roulement) ».