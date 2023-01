Emploi : les campings recrutent et "tente" de se rendre attractifs ! 🔑

« Nous serons sur un schéma habituel avant Covid, avec jusqu’à 2500 salariés au plus fort de la saison, dont 50% sont des jobs d’été dans les métiers de l’animation enfants pour les vacances scolaires. Les CDI à pourvoir ont repris une situation antérieure à la crise sanitaire où nous avons un renouvellement entre 5 à 10% suivant les postes »

« Nous constatons une évolution forte sur les notions de poly compétences pour d’autres métiers qui sont associés à l’animation. Les besoins évoluent maintenant vers des savoir-faire nouveaux et des softs skills qui touchent à l’hébergement (organisation, maintenance, logistique), des conseillers vendeurs intégrant la relation client digital.



Le secteur monte en professionnalisation, d’autres compétences métiers sont indispensables pour répondre aux attentes clients. Les connaissances culturelles, relationnelles, organisationnelles et digitales sont de plus en plus recherchées. Toutefois la relation client reste une qualité essentielle au départ des vocations et des recrutements »

« Nous sommes dans les starting-blocks ! Nous ouvrons le 3 avril, c’est demain ! Il n’y a plus d’intersaison »

« J’emploie 36 personnes en CDI et recrute des saisonniers. En saison, l’effectif monte à 280 personnes »

« Nous touchons à tous les métiers : ceux de la restauration, mais aussi l’animation, la sécurité, mais aussi des techniciens pour la piscine, des personnes en charge du centre équestre, de la base nautique… Le service espace verts est également très important chez nous. J’emploie 8 jardiniers à l’année »

Alors que les réservations pour 2023 démarrent forts, les acteurs de l’hôtellerie de plein air ont lancé leurs recrutements., au siège d'Homair et dans les campings-villages du groupe (soit 10 postes au sein du siège aixois, 945 dans les campings Marvilla Parks et 345 dans les campings partenaires européens).La campagne de recrutement à destination des affiliés de la chaîne Campings maeva sera lancée fin janvier. Responsables animations, réceptionnistes, surveillants de baignade, animateurs, chefs, commis, serveurs, agents d'entretien..., assure Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF Villages.Les offres proposées par les acteurs de l’hôtellerie de plein air concernent :, observe Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF., affirme Bernard Sauvaire, PDG de Yelloh ! Village.Au sein de la franchise de campings, chaque établissement est autonome sur ses recrutements., expose Bernard Sauvaire, PDG de Yelloh ! Village, à la tête de 4 campings et d’un village vacances., énumère Bernard Sauvaire.