Éric Lutsman (Exploris) : élargir la flotte... "le dossier est en cours" 🔑

Déjà, nous offrons une expérience totalement francophone à bord. Avec le pavillon français et un enregistrement du navire à Nantes, nous avons des obligations.



Tous les encadrants parlent français, les officiers sur le pont, les chefs de service à bord, le directeur de l'hôtellerie, la gouvernante, le directeur de restaurant, le directeur du bar… Cela nous différencie de nos concurrents.



Nos clients francophones sont majoritairement des voyageurs CSP+, intéressés par des destinations naturelles et exclusives et cherchant une expérience éducative enrichissante.



C’est un produit haut de gamme pour des personnes qui ont l’habitude de voyager et attirés par le contexte éducatif qui encadre ces croisières d'expédition . Nous avons ainsi des clients, qui ne sont pas des habitués des croisières, mais qui sont intéressés par des destinations exclusives accessibles uniquement par voie maritime.

Nous prenons très au sérieux notre impact environnemental.



Quand vous êtes un croisiériste et que vous opérez dans des zones naturelles et inaccessibles, vous êtes très observés. On ne le dit pas assez mais c’est une activité excessivement réglementée.



Des inspecteurs viendront valider nos opérations pour s'assurer qu'on respecte scrupuleusement les règles qui nous sont imposées et qu'on est habilité à opérer dans ces zones-là.



Nous allons au-delà de nos obligations : nous avons éradiqué le plastique à usage unique dès la première année et, même dans les zones où il est autorisé, ailleurs que dans les zones polaires, nous n’utilisons pas de fuel lourd.