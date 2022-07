Erminio Eschena (CLIA) : "On attend d'un Maire qu'il agisse, plutôt qu'il lance une pétition"

La pétition mise en ligne par la municipalité marseillaise ne cible pas directement la croisière, mais semble concerner l'entièreté du secteur maritime.Habituellement une pétition est portée par un collectif citoyen, puis amenée devant les autorités. Là c'est le parcours inverse qui semble avoir été choisi. En général, on attend plutôt d'un Maire qu'il agisse, plutôt qu'il lance une pétition.La création d'une zone de contrôle des émissions d’oxyde de soufre et de particules (zone SECA) couvrant l’ensemble de la mer Méditerranée a été approuvée, le 10 juin 2022 par le comité de protection du milieu marin de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), et sera mis en œuvre dès 2025.Par ailleurs à Marseille, les armateurs ont pris dès 2019 l'engagement volontaire, sans attendre aucune pétition, de mettre en place plusieurs mesures qui anticipent de nombreux éléments de la zone SECA dans le cadre de la charte Bleue (voir encadré ci-dessous), notamment sur laMarseille accueille déjà des paquebots et navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). C'est déjà une réalité.Quant au branchement à quai des navires, c'est aussi une réalité pour les armateurs. Nous sommes prêts ! C'est le port qui n'est pas adapté alors que nous nous branchons déjà à Southampton ou Warnemünde en Allemagne, par exemple.