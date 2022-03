Appli mobile TourMaG



Escapade romantique au Qatar

Le Qatar est une destination idéale pour vos clients à la recherche d’endroits romantiques et de souvenirs inoubliables.

Chaque canal est traversé par d’élégants ponts évoquant la vie romantique italienne. Les voyageurs y retrouveront un large choix de boutiques et une grande variété de restaurants et cafés qui satisferont à coups sûrs tous les palais.



De manière générale, le pays, et en particulier Doha, regorge d’établissements uniques pour une échappée romantique.

Le quartier de Qanat notamment, situé sur l’île de The Pearl , est la petite Venise du Qatar. Avec ses immeubles bas aux couleurs pastel, ses canaux complexes et ses places accueillantes, c’est le charme vénitien qui rencontre le chic arabe.Chaque canal est traversé par d’élégants ponts évoquant la vie romantique italienne. Les voyageurs y retrouveront un large choix de boutiques et une grande variété de restaurants et cafés qui satisferont à coups sûrs tous les palais.De manière générale, le pays, et en particulier Doha, regorge d’établissements uniques pour une échappée romantique.

L’hospitalité qatarienne à travers ses restaurants sophistiqués Avec une multitude de restaurants gastronomiques, dont 37 avec chefs étoilés au Michelin, et un service d’excellence, le Qatar fera voyager les papilles des amoureux dans des cadres idylliques…



Parisa : Situé dans les ruelles du Souq Waqif, le restaurant Parisa est un festival pour les sens, avec ses intérieurs constellés de miroirs complexes et d’œuvres d’art peintes à la main. Servant une gamme de spécialités persanes, le restaurant est un incontournable pour les visiteurs. Il est recommandé de réserver.



Secret Garden : Pour ceux qui aiment une atmosphère sophistiquée, le toit du Marsa Malaz Kempinski, situé à The Pearl – Qatar, est paré de plantes exotiques et offre une vue à 360° sur le front de mer de Doha, idéale pour admirer le coucher du soleil.



Yasmine Palace : Ce restaurant, qui propose des plats d’inspiration andalouse, levantine et qatarienne, offre une vue imprenable sur l’eau ainsi que sur The Pearl - Qatar. Le temps semble s’arrêter dans cet endroit, dont le jasmin parfume l’intérieur.



Hakkasan : Des Dim Sum dignes d’Hong-Kong jusqu’au bœuf Wagyu en passant par ses cocktails exceptionnels, ce restaurant d’inspiration chinoise propose un menu varié et équilibré. L’accueil y est irréprochable et la décoration incroyable.



Un temple du bien-être grâce à de nombreux spas



Al Messila Spa : Construit sur une véritable oasis, il comporte les plus grandes installations de spa au Moyen-Orient. On y retrouve des piscines de thérapie, des salles de gym et des services sur mesure avec massages, saunas, jacuzzis, piscines de flottaison, et bien plus encore. Les secrets les plus précieux du Qatar résident dans ses spas et centres de bien-être , qui offrent des installations et des services de classe mondiale à ceux qui souhaitent se détendre et se faire dorloter pendant quelques jours.: Construit sur une véritable oasis, il comporte les plus grandes installations de spa au Moyen-Orient. On y retrouve des piscines de thérapie, des salles de gym et des services sur mesure avec massages, saunas, jacuzzis, piscines de flottaison, et bien plus encore.

Zulal Wellness Resort : Ce nouveau sanctuaire de 280 000 mètres carrés se classe comme un des meilleurs centre de bien-être du pays, mêlant médecine traditionnelle arabe et islamique avec philosophie holistique. Situé à 1 heure du centre de Doha, c’est un endroit idéal pour se ressourcer et faire une pause loin de l’agitation de la vie quotidienne.



Sharq Village : Ce spa est doté de 23 salles de traitement et quatre aires de spa, reflétant toutes un élément d’héritage culturel, ainsi que des salles de sauna et de hammam. Ici, vos clients peuvent se faire dorloter par des thérapeutes de haut niveau, avec des techniques uniques et des ingrédients purs.



Le Spa du Mandarin Oriental : Véritable oasis dans la ville, ce spa offre à ses hôtes une véritable expérience holistique : traitements sur mesure, piscines intérieures, saunas et thalassothérapie avec les meilleurs produits.

Hilton Salwa Beach Resort & Villas : Son eForea Spa est doté de 8 salles de traitement et d’une salle VIP, offrant des expériences de relaxation uniques, comme le Volcanic Stone Massage ou le Honey Hammam Ritual.



Ritz-Carlton Spa : Connu dans le monde entier, cet endroit redéfinit le luxe et rend homme à l’héritage qatarien traditionnel. Entre principes arabes, traditions asiatiques et concepts européens… tous les clients y trouveront leur compte. Conseillez-leur l’expérience « Desert Cooler » qui offre des mélanges d’aromathérapie relaxants faisant oublier la chaleur du désert.



En dehors de ces établissements, le Qatar offre de nombreux sites à la beauté naturelle. Les amoureux, selon leurs envies, pourront s’aventurer à Ras Abrouq, un site archéologique à couper le souffle ou naviguer en kayak dans la mangrove Al Thakira. Les dunes du désert ou la « : Son eForea Spa est doté de 8 salles de traitement et d’une salle VIP, offrant des expériences de relaxation uniques, comme le Volcanic Stone Massage ou le Honey Hammam Ritual.: Connu dans le monde entier, cet endroit redéfinit le luxe et rend homme à l’héritage qatarien traditionnel. Entre principes arabes, traditions asiatiques et concepts européens… tous les clients y trouveront leur compte. Conseillez-leur l’expérience « Desert Cooler » qui offre des mélanges d’aromathérapie relaxants faisant oublier la chaleur du désert.En dehors de ces établissements, le Qatar offre de nombreux sites à la beauté naturelle. Les amoureux, selon leurs envies, pourront s’aventurer à Ras Abrouq, un site archéologique à couper le souffle ou naviguer en kayak dans la mangrove Al Thakira. Les dunes du désert ou la « Purple Island » sont également des endroits incontournables.

