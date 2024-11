Espagne : si vous voyagez, vous êtes fliqué ! [ABO]

Alors certes quand un gouvernement oblige des professionnels et citoyens à lui livrer des informations personnelles, il est compliqué pour eux de s'y opposer, par contre ils peuvent vivement s'interroger et dérouiller leur esprit critique.



Ce dernier est plus que fondamental, vis-à-vis de de la massification de l'usage de l'intelligence artificielle dans notre quotidien.



" La deuxième rupture se trouve dans toutes les poches et se nomme : un smartphone. Il est une porte d'entrée à toutes vos applications et devient potentiellement une arme de guerre hybride.



C'est ce qu'on va appeler les luttes informationnelles sur les réseaux sociaux, les cyberattaques, etc.



Les politiques ne font pas leur job d'expliquer aux gens que tout à chacun est potentiellement une cible. Ce que vous avez dans la poche n'est pas d'un usage neutre et pourtant il est omniprésent dans votre quotidien.



Technologie et démocratie sont parfaitement compatibles, si la technologie n'est pas gouvernée telle qu'elle l'est aujourd'hui.



La question fondamentale ce n'est pas : la technologie est-ce bien ou mal ? Nous devons faire avec ces outils-là. La véritable question est de savoir qui les gouverne ? Hélas, ce sont quelques acteurs privés qui peuvent avoir des idées totalement démiurgiques ou au service de leurs Etats, ".



Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de contrôler les médias. La bataille a lieu sur les données et les réseaux sociaux.



Alors si nous avons tous été éduqués, depuis le début des années 2000, à donner gratuitement nos informations à Google et compagnie, nous devons apprendre à reprendre leur contrôle.



Jamais dans l'Histoire, les Etats n'ont eu une telle connaissance des faits, gestes, habitudes et comportement des citoyens. Et n'oublions pas que toutes ces données permettent d'entrainer l'intelligence artificielle... ce sera encore l'objet d'un autre débat et sujet.



Maintenant, si vous voyagez, vous êtes fliqués !