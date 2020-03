Etats-Unis : les clients des tours-opérateurs sont tous rentrés en France

"Les derniers retours doivent avoir lieu aujourd'hui mercredi 25 mars 2020

Plus aucune compagnie américaine ne vole de et vers la France, je tiens en revanche à souligner l'excellent travail d'Air France qui maintient une desserte sur New York et Los Angeles".

Tous les tour-opérateurs membres de l'office de tourisme des Etats-Unis ont rapatrié leurs clients informe Geoffrey Duval, président de l'Office de tourisme en France." précise-t-il. "Ainsi la compagnie française opérera 3 vols par semaine sur chacune des deux villes (mercredi, vendredi et dimanche pour New York et lundi, jeudi, samedi pour Los Angeles) au cours des 4 prochaines semaines (programme susceptible d'évoluer).Geoffrey Duval souligne que les consulats restent ouverts et sont toujours joignables.