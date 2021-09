Etats-Unis : wait and see, pas de déferlante du côté des résa...

Si le business devait repartir tout d'un coup du feu de Dieu, ce sera très compliqué pour certains réceptifs qui ont dû s'adapter à la crise. Les effectifs ont été réduits, et il faut renouer avec les prestataires. Même si le tourisme domestique aux Etats-Unis est important et a permis d'entretenir la machine, le redémarrage risque d'être compliqué

"Certains établissements dans des villes étapes pour nos circuits ont fermé et il va falloir trouver des alternatives, idem pour des restaurants spécialisés dans les groupes. Remettre la machine en marche ne sera pas si simple

à la carte

"Nous faisons très attention

"pour l'instant nous n'avons pas constaté de défaillance de partenaires".

Une activité qui pourrait donc reprendre par étapes, et ce qui permettrait aux réceptifs, hôteliers et prestataires sur place de relancer doucement la machine. Car après 18 mois de fermeture aux Etats-Unis, la mécanique touristique va devoir se dérouiller." prédit Jean Eustache.Certains hôtels, ou prestataires ont en effet mis la clé sous la porte." ajoute le patron d'AmériGo.Du côté de JetSet et de la Française des Circuits, on a pris soin de sélectionner les réceptifs, ou de travailler via des centrales hôtelières sur leplutôt qu'avec des hôtels en direct." précise Bruno Berrebi,En attendant un éclaircissement des modalités d'entrée, tous sont prêts à répondre aux demandes, et le plus tôt sera le mieux. Reste désormais à convaincre les clients !