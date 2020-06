Europe : Level.com cesse ses activités avec effet immédiat

Level Europe, qui a stoppé tous ses vols au sol à partir de mars 2020, vient d'annoncer qu'elle cesse ses activités avec effet immédiat.



Dans un communiqué, la filiale d'IAG indique être entrée en insolvabilité ce 18 juin 2020.



Un administrateur va être nommé.



Déjà depuis quelques temps, les rumeurs couraient sur la santé financière de Level Europe.



Certaines évoquaient déjà les fermetures des bases de Barcelone et de Paris pour un rapatriement des activités à Londres Gatwick.



Les doutes sur l’avenir de la compagnie low cost étaient renforcés par le climat tendu au sein d’IAG.



La première compagnie du groupe, British Airways, a d’ores et déjà annoncé un plan de suppression de 12 000 emplois, soit plus d’un quart de ses effectifs.