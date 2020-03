Europe : "Nous voulons généraliser les vouchers à toute l'Europe", Eric Drésin (ECTAA)

TourMaG.com - De l'autre côté les agences de voyages demandent aussi un assouplissement de la part de IATA, au niveau du paiement du BSP, où en êtes-vous ?



Eric Drésin : Nous avons bien entendu cette demande. Nous travaillons dessus, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.



Pour en venir justement au niveau de l'aérien, il va se poser le problème des rapatriements qui entrent dans le cadre juridique des tour-opérateurs.



Le problème qui se pose étant que les avions ne volent plus ou presque plus, comment faire ?



C'est vraiment le foutoir complet, il n'y a rien d'organisé. La France a décidé de faire voler des avions à vide pour aller chercher les Français au Maroc.



Puis, il y a la question des Anglais qui sont dans les stations de ski françaises, ils seraient plusieurs milliers, comment va se gérer le retour et la quarantaine ?



Tout le monde est dépassé, la loi n'avait pas prévu une telle situation.



Il faut se rendre compte que les hôtels n'ont plus personne, les compagnies aériennes aussi, ces acteurs ne peuvent plus rembourser les frais avancés, donc les tour-opérateurs ne peuvent plus verser l'argent aux clients.



TourMaG.com - Si les Etats européens ne font pas face à leurs obligations, cette déflagration ou crise arrive après Thomas Cook, nous pourrions voir un nombre incalculable d'acteurs du tourisme mettre la clé sous la porte ?



Eric Drésin : C'est exactement ça. Nous ne parlons pas des tour-opérateurs et agences de voyages spécialisés dans les voyages scolaires, l'année est foutue pour eux.



Ce que je ressens est exactement ce que vous venez de dire et nous allons continuer de descendre plus bas dans les prochaines semaines.