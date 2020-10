Europe : le secrétaire d'Etat Clément Beaune annonce une coordination des protocoles sanitaires aéroportuaires

Et pour éviter que les agents de voyages ne se dépouillent de leurs biens personnels, l'élue UDI propose un projet de loi, à l'image de ce qu'il s'est passé avec Air France.



La compagnie a bénéficié des garanties de l'Etat pour assurer sa survie et contracter des lignes de crédit, une procédure que souhaite généraliser la sénatrice de l'Orne aux agents de voyages.



A ce sujet, si le secrétaire d'Etat n'a pas répondu, Nathalie Goulet se veut combattante.



" Je vais écrire à nouveau à Clément Beaune et saisir le ministre en charge de cette question. Je pense que nous pouvons encore avancer sur ce sujet, je m'en occupe personnellement et je vais saisir la commission des finances, " annonce la sénatrice.