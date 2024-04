Eurostar : des tarifs plus flexibles et de classes voyages harmonisées Les ventes pour les nouvelles classes de voyage Eurostar ouvriront le 23 avril

Eurostar harmonise l'ensemble de ses classes de voyage sur l'ensemble de réseau international et lance de nouvelles offres tarifaires plus flexibles. Par ailleurs, la compagnie étend les "Connecting tickets" (billets en correspondance) aux destinations belges, néerlandaises et allemandes.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 23 Avril 2024

Après le lancement des nouveaux site web, application et programme de fidélité en octobre dernier, Eurostar propose désormais de conditions commerciales plus souples en matière de remboursement et d'échange, dans toutes les classes de voyage pour leurs trajets européens.



À partir de novembre, les classes de voyage seront également renommées de manière

cohérente pour être semblables sur l’ensemble du réseau élargi d'Eurostar - qui comprend désormais 5 pays, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays Bas et l'Allemagne - en tant que : Eurostar Standard, Eurostar Plus et Eurostar Premier.



Enfin, Eurostar élargi son offre "Connecting tickets" (billets en correspondance) à ses

destinations belges, néerlandaises et allemandes, " pour rendre l'Europe facilement accessible depuis plus de 100 gares françaises " indique un communiqué de presse.

De nouvelles classes de voyage et davantage de flexibilité Les classes Standard, Standard Premier et Business Premier sur les lignes transmanche et les classes Standard, Comfort et Premium sur les lignes continentales seront effectivement remplacées par trois nouvelles classes de voyage unifiées :



• Eurostar Standard offre une solution flexible pour voyager en Europe, de centre-ville à centre-ville. Des rafraîchissements légers et des boissons peuvent être achetés à Eurostar café sur les routes transmanche et continentales.



• Eurostar Plus offre de la flexibilité, des sièges plus confortables, plus d'espace de travail, ainsi qu’un un repas léger avec boissons servi à bord sur les lignes transmanche.



• Eurostar Premier offre une flexibilité accrue, la garantie d'un embarquement toute la journée, une " expérience culinaire haut de gamme ", un accès exclusif au salon et une file prioritaire dédiée.



Dans toutes les classes les clients bénéficient d'une franchise bagages, sans frais additionnel, de la réservation de siège gratuite, du Wi-Fi gratuit et d'une prise électrique à chaque siège.



Les clients voyageant en Eurostar Standard et Eurostar Plus peuvent en effet échanger leur billet sans frais d’échange additionnel et autant de fois que nécessaire jusqu'à une heure avant le départ et demander un remboursement jusqu'à 7 jours avant le départ.



Les clients Eurostar Premier peuvent quant à eux échanger ou rembourser leurs billets sans frais jusqu'à deux jours après leur départ.



Les ventes pour les nouvelles classes de voyage Eurostar ouvriront le 23 avril, pour des voyages à partir du 4 novembre. La nouvelle politique après-vente prend effet immédiatement à partir du 23 avril, pour tous les billets.



Les clients peuvent gérer les modifications et les remboursements directement via l'application Eurostar.

"Eurostar établit de nouvelles normes pour les voyages internationaux en offrant une flexibilité, une clarté et un confort optimaux aux clients désireux de profiter de l'Europe de la manière la plus durable qui soit.



La nouvelle politique d'après-vente pour toutes les classes de voyage d'Eurostar signifie que tous les clients peuvent maintenant profiter de plus de flexibilité et de choix que jamais auparavant et profiter d'une expérience de voyage unique." Matthieu Quyollet , Directeur du Développement et de l'Intégration du groupe Eurostar, explique :

"Connecting tickets" étendu à l'ensemble du réseau Eurostar ce qui leur permet une correspondance facile d'un train SNCF à un train Eurostar " précise le communiqué.



Déjà en place pour les liaisons avec Londres, les "Connecting tickets" sont désormais étendus à l'ensemble du réseau Eurostar, qui regroupe désormais 5 pays.



En utilisant le site web ou l'application Eurostar, les voyageurs peuvent ainsi effectuer une seule et unique réservation pour rejoindre Paris avec la SNCF puis Bruxelles, Liège, Anvers, Schiphol, Rotterdam, Amsterdam, Duisbourg, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Aix-la-Chapelle, Cologne ou Londres avec Eurostar.



Les nouvelles conditions d'après-vente Eurostar s'appliqueront à l'ensemble du voyage et, en cas de correspondance manquée, les passagers pourront simplement prendre le prochain train disponible et poursuivre leur voyage.



Matthieu Quyollet ajoute : "Ces connexions facilités renforcent l'engagement d'Eurostar à transformer les gares des grandes villes en "hubs ouverts" pour les clients, offrant encore plus de destinations accessibles en train, et encore plus de voyages à faible émission de carbone en connectant nos services aux chemins de fer nationaux et aux vols long-courriers dans les principaux aéroports d'Europe."



Lire aussi : Eurostar Group retrouve des couleurs Les clients peuvent désormais réserver un voyage au départ de plus de 100 gares françaises vers l'une des 28 destinations Eurostar, "" précise le communiqué.Déjà en place pour les liaisons avec Londres,sont désormais étendus à l'ensemble du réseau Eurostar, qui regroupe désormais 5 pays.En utilisant le site web ou l'application Eurostar, les voyageurs peuvent ainsi effectuerLes nouvelles conditions d'après-vente Eurostar s'appliqueront à l'ensemble du voyage et, en cas de correspondance manquée,Matthieu Quyollet ajoute :

Lu 160 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > La Renfe se dote de trains ultramodernes L'hégémonie du dollar américain devrait persister !