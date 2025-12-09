TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026

De janvier à fin mai 2026


Exotismes relance son Poker de l’hiver. L'opération est soutenue par un nouveau parcours B2B, d'un dispositif promotionnel à destination des agences de voyages et d'une campagne TV grand public.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026 - Photo Exotismes
Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026 - Photo Exotismes
Aerticket
Exotismes lance son emblématique opération bien connue des agences de voyages : le Poker de l'hiver.

De janvier à fin mai 2026, cette animation commerciale propose des opportunités de partir vers les destinations tropicales à des prix ultra compétitifs et avec du stock, précise le tour-opérateur.

Cette année, le Poker de l'hiver s'accompagne d'un nouveau parcours de réservation B2B. Présenté lors du dernier IFTM, ce nouveau tunnel de ventes a bénéficié du retour d’expérience des agences et est mis en place en avant-première avec le Poker. "Plus intuitif, plus agile, il permet une prise de commandes simplifiée et accélérée" ajoute Exotismes.

Poker de l'hive Exotismes : un dispositif promotionnel pour les agences et une campagne TV grand public

Autres articles
Les offres sont valables pour des séjours entre début janvier et fin mai 2026 pour couvrir la période des ponts de mai dans les Caraïbes et l’océan Indien.

L'opération intègre également le "luxe en formule tout compris" dans les Caraïbes avec les hôtels 5* de la chaîne espagnole Palladium qui figurent dans le Poker.

Enfin, une offre très attractive est lancée sur le RIU Palace Swahili*****, nouvel établissement du groupe espagnol RIU qui ouvre ses portes en janvier 2026 dans l’île principale de l’archipel de Zanzibar. (A partir de 1 659 € la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris.)

Le Poker de l'hiver propose une brochure 100% en ligne, avec accès direct au stock en temps réel. Les offres sont présentées par destination et par prix croissant, chaque produit étant signalé sous forme de carte à jouer avec la mention « forfait 5 nuits, avion + séjour ».

Dans ces offres « prix plancher » les bagages sont à la carte pour certaines destinations.

Comme toujours le lancement de ces offres Poker s’accompagne d’un dispositif promotionnel très complet à destination des agences de voyages : newsletters, réseaux sociaux, bannières sur les sites Exotismes, e-learning spécifique…

Parallèlement il est soutenu par une campagne publicité grand public : 200 spots TV diffusés du 17 au 31 décembre 2025 sur les chaines du groupe TF1 et du groupe Canal +.

Quelques exemples de séjours :

Ces offres attractives présentées en forfait 5 nuit, permettent d’optimiser les ventes des séjours se déroulant sur les premiers mois de l’année dans les Caraïbes (Antilles françaises, Cancun & Riviera maya, République dominicaine), dans l’océan Indien (Maurice, Maldives, Réunion, Seychelles, Sri Lanka et Zanzibar) et à Tahiti, ci-dessous quelques exemples :

- Les Antilles s’affichent à partir de 599 € la semaine (7 jours /5 nuits) en hébergement seul en Martinique au départ de Paris en hôtel 2 étoiles.

- La République dominicaine à partir de 899€ la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris en hôtel 4 étoiles.

- L’île Maurice à partir de 899 € la semaine (7 jours /5 nuits) au départ de Paris en en résidence hôtelière.

- La Réunion à partir de 799 € la semaine (7 jours /5 nuits) en petits-déjeuners au départ de Paris en hôtel 2 étoiles.

- Zanzibar à partir de 999 € la semaine (7 jours /5 nuits) en petits-déjeuners au départ de Paris en hôtel 4 étoiles.

Et toujours une sélection de combinés d’îles dans l’océan Indien (Réunion/Ile Maurice, Tanzanie/Zanzibar, Sri Lanka/Maldives, Seychelles 2 îles & 3 îles), aux Caraïbes (Guadeloupe/ Martinique) et en Polynésie.
Signalons aussi les autotours de 5, 7 et 9 nuits sur la Riviera Maya et des circuits en République dominicaine et au Sri Lanka.

Lu 226 fois

Tags : exotismes
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 9 Décembre 2025 - 07:30 Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?

Lundi 8 Décembre 2025 - 17:32 Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet

Mondial Tourisme
Dernière heure

Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026

Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Génération Voyages change de propriétaire et de nom !
Partez en France

Partez en France

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir

Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir
Production

Production

Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026

Exotismes relance son Poker de l’hiver 2026
AirMaG

AirMaG

Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?

Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries

Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias