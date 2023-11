FNAM : un hiver moins dynamique dans un contexte d’incertitudes...

Alain Hervé Bernard a poursuivi avec les enjeux de l’année à venir et notamment ce « Mal nécessaire » que sera la transformation engagée par les centres de contrôles français, avec la digitalisation portée par le déploiement du système "4 flights."



Cette transformation nécessaire, surtout à l’approche des JO 2024, impactera significativement les compagnies aériennes. Pendant cinq semaines, soit du 9 janvier au 14 février 2024, elles devront réduire leur programme avec des ajustements pouvant aller jusqu’à – à 30%.



Pour Air France, cela représentera la suppression de plus de 4000 vols a précisé Alain Hervé Bernard. Autre échéance importante pour la compagnie tricolore : les JO 2024 et ses 60 000 athlètes, journalistes et délégations qui transiteront par les aéroports d’Orly et CDG et qui nécessitera une organisation exceptionnelle notamment au sein du village olympique lorsqu’il s’agira d’organiser le départ des sportifs et des officiels.



Deux points sont préoccupants : la mise en place de voies réservées sur le périphérique parisien et sur l’A.1 qui pourra rendre l’accès à CDG difficile pour les équipes opérationnelles, et les restrictions envisagées sur les aéroports parisiens pendant la cérémonie d’ouverture du 26 juillet. Une « no flight zone » sur Paris et ses aéroports de 19h00 à Minuit.



« Nous cherchons à obtenir quelques facilités et souplesses pour que ces deux points soient les moins impactant possibles pour nous tous » espère Alain Hervé Bernard.



Aussi, et même si les contrôleurs aériens ont déjà signé un engagement de ne pas être en grève pendant les JO, les compagnies aériennes resteront activement en soutien à la démarche engagée qui vise à apporter plus de prévisibilité dans l’impact des mouvements sociaux dans les centres de contrôles aériens.



La FNAM et ses adhérents espèrent que l’examen du texte de loi à l'Assemblée nationale interviendra rapidement.