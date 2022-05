2020 - Directeur Assurever

2014 - Directeur du développement APRIL International Voyage

2008 - Responsable grands comptes APRIL International Voyage

2002 - Responsable commercial régional Grand Nord APRIL International Voyage (Prospections,visites et animation des agences de voyages sur différents secteurs : Paris et Région parisienne, Nord, Normandie et Lorraine)

1999 - Runaworld (vente billetterie affaires, création d'un pôle tourisme)

1995 - Agent de voyages chez Look Voyages