FREDERIC SAINT-PAUL

BTS Tourisme & Ventes en poche en 1995, Frédéric se consacrera à la vente en occupant avec passion et détermination des fonctions commerciales stratégiques au sein de grandes enseignes du secteur de la croisière.



Il maîtrise parfaitement tous les rouages de la distribution touristique BtoB et les relations commerciales avec tous les types de partenaires, de la Grande Distribution aux réseaux d’agences de voyages, en passant par les agences incentive, les grandes entreprises, les CE ou les associations.



C’est chez Costa qu’il a décidé de poser ses valises en 2007, marque qu’il connait sur le bout des ongles et qu’il accompagne dans son évolution depuis plus de 20 ans.



Fréderic Saint Paul a tissé un relationnel commercial sincère et de confiance avec les principaux acteurs du secteur, orchestrant la croissance des ventes Costa sur le marché français pour atteindre des objectifs ambitieux.



En lien direct avec la direction générale, il est au cœur de l’élaboration de la politique commerciale chez Costa France et c’est aussi un homme de terrain qui œuvre sans langue de bois, pour mener, gérer et motiver la force de vente qui compte une quinzaine de collaborateurs partout en France.



Frédéric Saint Paul se distingue par son relationnel sincère et pragmatique, sa discrétion qui n’ont d’égal que ses qualités de persuasion, son professionnalisme et son humour.