FTI Group obtient le soutien de gouvernement allemand et d'UniCredit

Après avoir assuré le rapatriement d'environ 65 000 clients, FTI GROUP se tourne vers l’avenir.



Suite à l’élaboration d’un plan financier de relance, le groupe allemand vient d’obtenir la confirmation de plusieurs soutiens pour l'année à venir.



En plus de l'engagement financier de ses actionnaires, le Groupe bénéficie de l’implication du Gouvernement allemand, du soutien de plusieurs cantons allemands ainsi que de la banque UniCredit.



Dietmar Gunz, Président Directeur Général de FTI Group déclare : « Les conséquences de la pandémie du Covid-19 nous confrontent à d'immenses défis humains, organisationnels et économiques. Nos équipes ont travaillé sans relâche plusieurs semaines pour rapatrier nos clients en toute sécurité. Suite aux mesures internes mises en place dans tous nos services, comprenant notamment le chômage partiel, nous sommes à présent prêts à remonter la pente avec un financement durable et sur le long terme, grâce au soutien financier de l'État allemand ainsi que de la banque qui l'accompagne, UniCredit. »



Ralph Schiller, Directeur Général de FTI Group, poursuit : « Au nom de toute la direction et de tous nos employés, nous tenons à remercier UniCredit ainsi que le Gouvernement allemand pour la confiance qu'ils ont accordé à notre entreprise. La situation actuelle, notamment pour le secteur du tourisme, reste difficile en nous rendant dépendants d’éléments extérieurs ainsi que de décisions quotidiennes hors de notre sphère d'influence.



Néanmoins, nous concentrerons maintenant toute notre énergie à conserver notre santé financière et à proposer à nos clients et agences partenaires de nouvelles possibilités de vacances avec de nombreuses offres intéressantes pour cet automne et cet hiver. »