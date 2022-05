FUTUROSCOPIE - Familles : un marché segmenté par des valeurs 🔑

Avant d’énoncer les différents cadres dans lesquels évoluent les familles, notons tout d’abord que toutes les études sont d’accord sur la place prépondérante de la famille dans la société européenne.



Mieux, il apparaît également que la plupart des individus souffrent de ne pas lui consacrer suffisamment de temps au quotidien.



Il est même, selon une enquête Ipsos, 82% d’individus considérant que les « moments qu’ils préfèrent sont ceux qu’ils passent en famille ». Une opinion concernant toutes les populations, y compris les plus jeunes, bien plus attachés à l’idéal familial qu’on veut bien le dire.



Par ailleurs, et contrairement à des a priori, les relations au sein de la famille apparaissent avant tout comme marquées par une forte complicité qui l’emporte de très loin sur les tensions conflictuelles.



Très visibles dans la vie quotidienne, ces modèles familiaux peuvent être exacerbés durant le temps des vacances, une période durant laquelle les rythmes scolaires et professionnels ne structurent plus le temps familial.



Pour schématiser, on distingue quatre catégories principales de familles, au sein desquelles toutes les nuances sont permises.