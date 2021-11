FUTUROSCOPIE - Quelles évolutions sur le marché des familles avec enfants ? 🔒

Pour satisfaire un marché de cette importance, que faire ? Voici un résumé des quelques exigences dont il convient de tenir compte :



• Le bon rapport qualité prix tout d’abord. Il est déterminant surtout quand on se souvient que le budget moyen d’un ménage tel que le calcule le Baromètre d’Europ Assistance depuis 20 ans, tourne péniblement autour de 2000 euros et cela dans la quasi-totalité des pays européens, avec des variables bien entendu. Pire, cette année, il avait dégringolé à 1500 euros en moyenne.



On peut retenir que les enfants mineurs vivant avec un couple dont les deux membres sont en emploi ont un niveau de vie moyen de 27 200 euros ; 4,7 % d'entre eux sont pauvres.



• Autre composante majeure : la sécurité. Et pas seulement sanitaire. Certes, la pandémie a augmenté les inquiétudes des parents et grands parents pour eux-mêmes et pour leurs enfants.



Mais, la sécurité ne se loge pas que dans la menace de Covid, elle se loge aussi dans les pollutions diverses dans l’eau, l’air, la nourriture, les activités sportives et de loisirs, les transports, les insolations… Sécuriser n’a donc jamais été aussi important pour une clientèle fragilisée aussi par l’incertitude et l’imprévisibilité du monde à venir.



• La convivialité enfin reste déterminante pour des familles dont les enfants recherchent la présence d’autres enfants du même âge, pour pouvoir se divertir. Il est donc important de savoir la favoriser en aménageant des espaces dédiés aux enfants offrant des jeux (par forcément sur écran) et au moins des ballons (un jeu vieux comme le monde qui marche toujours).



• Le confort et l’accessibilité enfin sont aussi majeures et le resteront à l’avenir. Surtout quand on accueille des familles monoparentales où le parent unique est vite débordé par la charge de bagages à transporter, l’installation dans son hébergement, les courses, le ménage (dans le cas de location).



Évidemment, la fonctionnalité des transports compte. Rappelez-vous donc que les enfants détestent la voiture et raffolent du train. Quant à l’avion, ils en apprécient le symbolisme, la vitesse, la modernité qu’il incarne mais n’apprécient guère son manque de confort !