Faillite compagnies aériennes : 100 députés français demandent la création d'un "fond passagers" garantissant les voyageurs et les agents de voyages en cas de faillite de la compagnie

Sous l'impulsion de Pascale Fontenel-Personne Députée de la Sarthe et Co-Présidente du groupe d’étude « Tourisme » à l’Assemblée Nationale, 100 Députés ont écrit à la Présidente de la Commission Européenne pour l'inciter à créer un "fond passagers" garantissant aussi bien les voyageurs que les agents de voyages en cas de faillite de la compagnie.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 9 Avril 2020

Un courrier signé par 100 députés et écrit à l'initiative de Pascale Fontenel-Personne Députée de la Sarthe et Co-Présidente du groupe d’étude « Tourisme » à l’Assemblée Nationale a été envoyé à la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen afin de la sensibiliser aux pratiques de IATA qualifiées d’abusives par les agences de voyages.



Pascale Fontenel-Personne a reçu le 3 avril dernier le CEDIV, les Entreprises du Voyages, le SNRT, le SETO ainsi que d’autres entreprises du tourisme afin de lancer ce courrier d'initiative parlementaire.



Objectif : inciter la commission européenne à appliquer le règlement européen 261/2004 qui prévoit de rembourser les billets non volés et annulés aux passagers et aux agences de voyages.



"Cette position a été réaffirmée par la Commission Européenne dans son communiqué du 18 mars 2020. Alors appliquons-la." indique le courrier signés des 100 parlementaires qui demandent surtout la mise en place d'urgence d'un "fond passagers" garantissant aussi bien les voyageurs que les agents de voyages en cas de faillite de la compagnie.

Comme le précise la Député de la Sarthe, "la mise en place d’une garantie financière sur le transport aérien est un serpent de mer de la vie politique. À chaque faillite, l’idée et le débat resurgissent".



L'objectif est de "trouver le compromis permettant de protéger toute la chaîne commerciale : du consommateur au producteur comme l’agent de voyages."



"Cette fois-ci, nous ne pouvons y échapper. C’est l’une des conditions essentielles du rebond économique commun du secteur touristique et aérien qui permettra de rassurer durablement la filière" souligne Pascale Fontenel-Personne, Députée de la Sarthe.



La Co-Présidente du groupe d’études « Tourisme » de l’Assemblée nationale avait déjà condamnais le 18 mars dernier, les tarifs excessifs de certaines compagnies aériennes lors des rapatriements des Français bloqués à l’étranger.

