Fantasme ou réalité : est-il possible de limiter la garantie voyage ?

Le dossier ayant été déposé après la date limite du 31 décembre 2021, il n'est pas sûr que cette solution hexagonale voit réellement le jour. Pourtant le besoin est réel et pas seulement en France.



" Il est pratiquement impossible en Europe de trouver un réassureur privé. Ces derniers trouvent le secteur trop risqué et pour cause, il n'y a pas de limite, " poursuit ce suiveur européen.



Les propos de Laurent Abitbol et Raphaël Torro ont plutôt été bien accueillis dans la profession, mais rien ne dit que l'Europe ira malgré tout dans ce sens.



Alors que le gouvernement français a bien saisi la détresse de la distribution et la production française durant la pandémie, en mettant en place les avoirs, la Commission européenne semble avoir peu goûté ce tour de force.



" Un haut responsable de Bruxelles nous a rapporté que la profession avait bien assez embêté ses services et qu'il rendrait la pareille, le moment venu, " nous lâche un observateur du tourisme.



Avant de parler de déclaration de guerre, il est plus objectif de dire que les intentions ne vont pas dans le sens des deux candidats à l'APST.



Surtout que pour faire bouger les choses, le planning de la révision de la directive du voyage à forfait et de la caisse de garantie est plus que serré. Une consultation publique devait débuter à la fin du mois de janvier 2022.



Du côté des instances représentatives du secteur, une proposition de la Commission européenne est attendue pour la fin de l'année 2022 ou début 2023.



Faut-il s'attendre à une guerre des tranchées au moment où la réforme du voyage à forfait est sur le point de débuter ?



Pour y répondre prenant de la hauteur, en reprenant les lignes directrices européennes. Depuis sa création, l'UE n'a eu de cesse de défendre les consommateurs et les récentes décisions à l'encontre des GAFAM vont dans ce sens.



En outre, la Commission européenne finance les centres européens des consommateurs, " qui aident les particuliers à résoudre des litiges transfrontaliers ".



Pour créer un socle et une aspiration commune, l'Europe s'est bâtie sur la protection de ses habitants, vis-à-vis des industriels et des entreprises.



" La réforme du voyage à forfait et de la caisse de garantie fait partie du porte-folio du droit du consommateur. Et généralement dans ce droit, ce n'est pas celui de l'entreprise qui est défendu bien au contraire. "