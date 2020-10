Fonds de solidarité : "une excellente nouvelle mais il reste encore du travail" selon le CEDIV

La présidente du CEDIV réclame également la prise en compte des holdings dans le dispositif : " Un bon nombre d’entreprises ont été transformées en holding familiale pour faciliter leur transmission. Il ne faudrait pas les exclure du dispositif".



En revanche le réseau note avec " satisfaction " qle changement du nombre minimum de salariés fixé à 50 salariés qui permettra d’intégrer au dispositif " les entreprises qui sont les plus pourvoyeuses d’emploi " résume Adriana Minchella.



Enfin ajoute la président du réseau, il reste la question de la rétroactivité de ce fonds de solidarité depuis mars 2020 pour couvrir les énormes pertes subies depuis cette date...



Outre le fonds de solidarité, le réseau attend également plusieurs réponses lors du comité interministériel du 12 octobre qui concernent : l'allongement des durées de remboursements de tous les PGE (PGE et PGE saison) obtenus sur 7 ans, l’amortissement de toutes les charges 2020 sur une durée identique soit 7 ans et le report du paiement des congés payés (possibilité d’augmenter le nombre de jours de l’épargne des congés payés limités à 5 jours actuellement…).



Sans oublier encore et toujours, les problématiques liées à l’obtention des résultats des tests PCR ainsi que le manque de coordination qui touchent le secteur des voyages scolaires entre les différentes instructions des ministres concernés...