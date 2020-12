France : Booking.com for Business s'arrête... CDS Groupe se tient en embuscade !

Dans le même temps, CDS Groupe, l'un des partenaires historiques sur le marché du voyage d'affaires de Booking.com a adressé un message à la firme néerlandaise.



" Vous avez ouvert votre stock. Un Graal pour tant d'entre nous. Vous avez challengé nos modèles, nos solutions et nos offres. A toutes les équipes de Booking.com Business en France et Europe, nous vous disons MERCI Beaucoup. "



Ce n'est pas tout, car profitant de l'espace laissé vacant par la plateforme européenne, CDS Groupe est bien décidé à s'engouffrer dans la brèche.



Et pour ce faire, la centrale de réservation hôtelière spécialisée dans les déplacements professionnels a adressé une offre à toutes les entreprises publiques et privées de France.



Baptisée " Switch for More ", la solution de CDS Groupe doit permettre à tous les voyageurs ou clients bénéficiant d’un accord en direct avec Booking.com de basculer sur la centrale française sans perdre son historique.



En quelque sorte, CDS Groupe se porte en garant de la poursuite de Booking.com Business. Comme quoi dans toute crise, il y a des opportunités.