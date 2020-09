France : un "Plan de Relance" de 100 milliards d'euros et le tourisme dans tout ça ? [Direct]

"Ce pragmatisme nous a conduit tout récemment à prendre des mesures de soutien aux secteurs de notre économie, qui sont encore fortement impactés par les protocoles sanitaires imposés.



Je pense au spectacle vivant, au ciné, et plus généralement au secteur de la culture, de l'événementiel du tourisme et du sport.



Après la sauvegarde, la consolidation et l'offensive.



Une ambition et une ampleur historique. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance mis en oeuvre face à la crise de 2008.



Par rapport à la richesse nationale, c'est le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour, parmi les grands pays européens.



C'est le montant nécessaire pour retrouver dès 2022, le niveau de richesse d'avant la crise. Pour cela 3 leviers structurants : - atténuer au maximum pour les entreprises et les salariés, les effets de la récession économique, repartir et relancer l'activité,



-combattre et réduire les morsures de la crise, sur notre pacte social et territorial. En engageant les moyens pour les concitoyens et les territoires les plus touchés,



- accélérer la transformation de notre économie, en tirant les enseignements structurels de la crise.



Ce sont les investissements massifs en faveur de la transition écologique et de la souveraineté et la compétitivité économique de la France, qui doivent permettre de nous positionner sur les créneaux les plus porteurs dans les 10 prochaines années et au-delà.



Notre priorité absolue est l'emploi, nous investissons donc massivement dans la formation pour les métiers et les filières de demain : la transition écologique, l'industrie innovante, le numérique, par exemple. "